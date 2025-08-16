Trafik İşaretleri Yeniden Değerlendirilecek

TRAFFİK GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Trafik Güvenliği Eylem Planlarının uygulamaya geçirilmesini kapsayarak Resmi Gazete’de yayımlandı ve böylece yürürlüğe girdi.

TRAFİK İŞARETLEMELERİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Genelge doğrultusunda, karayolu üzerindeki hız limitleri, hız sona erme levhaları ve diğer trafik işaretlemeleri, güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik, görünürlük, süreklilik ve sürücü davranışları üzerindeki etkileri açısından yeniden değerlendiriliyor. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayolları da dahil olmak üzere, ülke genelindeki karayollarında uygulanan işaretlemeler, 13 Ekim 1983 tarihli 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 7’nci maddesi uyarınca, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan Karayolu Trafik İşaretleme Standartları Kitabı’nda belirlenen teknik kriterler esas alınarak gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışında yer alan hemzemin yaya geçitlerinin standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve okul, hastane alanları gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

HIZ SINIRLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

Yolun yapısı, trafik yoğunluğu, yaya hareketliliği gibi faktörler göz önünde bulundurularak uygun görülen kesimlerde işaretlemelerle düşürülen hız sınırlarının yeniden düzenlemesi sağlanacak. Değerlendirme sonucunda hız sınırlamalarının kaldırılmasına karar verilen alanlarda, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlar, yaya geçidi/durak uygulamalarını sonlandıracak ve trafik güvenliğini tehdit eden orta refüj açıklıklarını kapatacak. Ayrıca, şehirlerarası karayollarındaki meskun mahal levhalarının gerekliliği ve konumları yeniden değerlendirilecek. Belediyelerin sorumlu olduğu yerleşim yeri içindeki yüksek taşıma kapasitesine sahip yollarda da, can ve mal güvenliği açısından gerekli tedbirler alınarak hız sınırlamaları gözden geçirilecek. Hız sınırı düzenlemeleri ile trafik işaret levhalarına dair uygulamalar ‘trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır’ ilkesi doğrultusunda standart hale getirilecek ve yol kullanıcıları için daha algılanabilir hale getirilecek.

BİRİNCİ ÖNCELİK OLAN YOLLARDA 1 EYLÜL’E KADAR SONUÇLANACAK

Gerçekleştirilecek çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler de bu sürece dahil olacak. Birinci öncelikli olarak belirlenen yollarda çalışmalar 1 Eylül’e kadar, diğer yollarda ise 31 Aralık tarihine kadar sonuçlandırılacak.