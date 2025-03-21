Trafik Kazasında 2 Ölü, 1 Yaralı

Eşme-Kula KARAYOLUNDA TRAFİK KAZASI

Eşme-Kula karayolu üzerindeki Alahabalı köyü yakınlarında sabah saatlerinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. Barış Kaya (30) idaresindeki 06 CJU 450 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen O.K. (64) yönetimindeki 64 EK 750 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki istinat duvarına çarparak savruldu.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Kaza anını gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirip yardım çağırdı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede, otomobilde bulunan Barış Kaya (30) ve babası Veysel Kaya’nın (53) yaşamını yitirdiği, Pakistan uyruklu A.Z.K. (44)’nın ciddi şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı A.Z.K., ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesi’ne, buradan ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN SÜRÜCÜ

Kamyonet sürücüsü O.K., olay yerindeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.