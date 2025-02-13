Trafik Kazasında Ağır Ticari Araca Çarpma: 1 Ölü

ANKARA’DA KAR YAĞIŞI VE TRAFİK KAZASI

Ankara’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte sabah saatlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yağışın şehri beyaza bürüdüğü bu süreçte, trafikte aksamalar ve kazalar meydana geldi.

TÜM EKİPLER OLAY YERİNDE

Elde edilen bilgilere göre, sabah erkenden V.Ç. (27) adlı sürücü, 33 E 2177 dorse ve 76 DN 841 plakalı tırı yakıtının bitmesinin ardından dörtlü flaşörlerini yakarak yol kenarına çekti. Bu sırada C.S.S. (23) yönetimindeki Fiat Doblo marka otomobil, tıra arkadan çarparak altına girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, sürücü C.S.S.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı ve ambulansla hastaneye sevk etti. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Öte yandan, hurdaya dönen araç, tırın vinç ile kaldırılması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.