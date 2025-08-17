“Trafik Levhaları Yeniden Değerlendirilecek”

KARAYOLU TRAFİK UYGULAMALARIYLA İLGİLİ YENİ GENELGE

“Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık” genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan genelge kapsamında hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri açısından güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük yeniden değerlendirilecek. Ülke genelinde yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda hız sınırlarını düşüren işaretleme uygulamaları gözden geçirilecek. Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri standartlara uygunluk açısından incelenecek. Okul ve hastane bölgeleri gibi belirli istisnalar haricindeki hemzemin yaya geçitlerinin kaldırılması planlanıyor.

ÇALIŞMALARIN KOORDİNASYONU VE HEDEFLERİ

Söz konusu çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Ayrıca Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler gibi ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yürütülecek. Yeni düzenlemelerde trafik işaret levhalarının “mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı” prensibi esas alınacak.

DÜZENLEMELERİN TAMAMLANMA TARİHLERİ

Bu düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül’e kadar, diğer yollarda ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak. Yapılan düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her detay denetlenerek sürücülerin dikkatini dağıtan ya da gereksiz olan levhaların kaldırılması ve her alanda geçerli, sade ve net bir hız kuralının uygulanması amaçlanıyor.