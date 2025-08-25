Trafik Sigortasında Yeni Dönem Başlıyor

TRAFİK SİGORTASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye’de milyonlarca araç sahibini etkileyen trafik sigortasıyla ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Bu genelge doğrultusunda, yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyecekler için bir dizi değişiklik yapıldı.

Yeni Araç Alacaklar İçin Düzenlemeler

Aracını satmadan yeni bir araç alan sürücüler, trafik sigortasını 4’üncü basamaktan başlatarak yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8’inci basamakta bulunurken, yeni araç alması durumunda 4’üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücretini ödemek zorundaydı. Bu uygulama, kaza yapmayan sürücüyü cezalandırırken, kaza yapan sürücüye avantaj sağlıyordu. 1’inci basamakta bulunan bir sürücü yeni bir araç aldığında, otomatik olarak 4’üncü basamağa yükseltiliyordu. Ancak yeni düzenlemeyle, yeni alınacak aracın hasarsızlık basamağı, elde edilen basamak üzerinden belirlenecek. Yani, 8’inci basamakta yer alan bir sürücü yeni bir araç aldığında, trafik sigortası 4’üncü basamak yerine 8’inci basamaktan başlayacak. Fakat 1’inci basamakta bulunan yüksek riskli sürücüler için aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları aracın sigortası 4’üncü basamaktan değil, 1’inci basamaktan yapılacak. Mevcut aracını satarak yeni araca geçenler ise bulundukları basamaktan devam edecekler.

Erken Yenileme Yapanlar İçin Dikkat Çeken Kural

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler, yeni poliçeleri yürürlüğe gireceği tarihe kadar kaza yaparsa, mevcut uygulamada basamakları değişmiyordu. Fakat yeni düzenleme ile poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin devreye girmesine kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları, diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

Sonuç ve Yürürlük Tarihi

Yeni düzenleme, hasarsız sürücülerin haklarını korurken hasarlı sürücülere verilen hakların geri alınmasını sağlıyor. Bu genelgenin uygulanması ise 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.