Trafik Sorunu Çözülüyor: 18 Dakika

TRAFİK ÇİLESİ SONA ERİYOR

Mersin’de yıllardır tatilcilerin ve yerel halkın sorun yaşadığı trafik problemi çözülmek üzere. Özellikle yaz aylarında Kızkalesi güzergahında meydana gelen uzun araç kuyrukları, sürücülerin sabrını tüketirken tatil keyfini de yok ediyordu. Akdeniz’in en yoğun ulaşım yollarından birine bağlanacak olan Çeşmeli-Taşucu yolu, bu kalıcı sorunu çözmeyi amaçlıyor. Uzun yıllardır beklenen bu büyük proje, Erdemli-Kocahasanlı-Limonlu bölümündeki çalışmalar sayesinde gündemdeki yerini aldı.

PROJE HIZLA İLERLİYOR

Projeyi yürüten ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu hat üzerinde gece gündüz çalışıyor. Güzergahın 42 kilometresi ana yol, 11 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşuyor. Proje tamamlandığında, şu an 2,5 saati bulan Erdemli-Kızkalesi yolculuğu sadece 18-20 dakikaya düşecek. Ana yolun 42 kilometrelik kısmının yaklaşık yüzde 30’u, yani 12,5 kilometresi, 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Bu yeni yol, tatilciler için büyük bir rahatlama sağlarken, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşamına da önemli bir kolaylık getirecek.