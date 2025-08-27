Gündem

Trafik Sorunu Tarih Oluyor!

trafik-sorunu-tarih-oluyor

TRAFFİK SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR

Mersin’de tatilcilerin ve yerel halkın uzun yıllardır çektiği trafik sıkıntısı sona yaklaşıyor. Yaz aylarında Kızkalesi güzergâhında oluşan kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, hem sürücülerin sabrını tükenmesine hem de tatil tadını kaçırmasına sebep oluyordu. Akdeniz’in en işlek ulaşım hatlarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna bağlanacak olan Çeşmeli-Taşucu yolu, bu sürekli hale gelen sorunu köklü bir biçimde çözmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır beklenen bu büyük proje, kritik bir aşamasında olmasıyla dikkat çekiyor.

YOLCULUK SÜRESİ KISALACAK

Projeyi gerçekleştiren ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde gece gündüz çalışmalara devam ediyor. 42 kilometrelik ana yol ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan güzergâh tamamlandığında, mevcut durumda 2,5 saat süren Erdemli-Kızkalesi seyahati artık sadece 18-20 dakikaya düşecek. 42 kilometrelik ana yolun yüzde 30’u, yani 12,5 kilometrelik kısmı, 7 tünel ve 5 viyadükten meydana geliyor. Bu yol, tatilcilerin rahatlamasını sağlarken, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşantısına da önemli bir katkı sunacak.

ÖNEMLİ

Gündem

“Gürültü, Yeni Sigara Olarak Tanımlandı!”

Dünya Sağlık Örgütü, gürültü kirliliğini 'yeni sigara' olarak tanıttı. Uzmanlar, bu kirliliğin işitme kaybı ve biyolojik yaşlanma üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.
Gündem

Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Çıktı

Gaziantep'teki 6 Şubat depreminin ardından Pamukkale Sitesi'nin çökmesiyle ilgili iki kamu görevlisine dava açıldı. İmar Müdür Yardımcısı'nın ise firar ettiği açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.