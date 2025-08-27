Trafik Sorunu Tarih Oluyor!

TRAFFİK SORUNU KÖKTEN ÇÖZÜLÜYOR

Mersin’de tatilcilerin ve yerel halkın uzun yıllardır çektiği trafik sıkıntısı sona yaklaşıyor. Yaz aylarında Kızkalesi güzergâhında oluşan kilometrelerce uzayan araç kuyrukları, hem sürücülerin sabrını tükenmesine hem de tatil tadını kaçırmasına sebep oluyordu. Akdeniz’in en işlek ulaşım hatlarından biri olan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna bağlanacak olan Çeşmeli-Taşucu yolu, bu sürekli hale gelen sorunu köklü bir biçimde çözmeyi amaçlıyor. Uzun zamandır beklenen bu büyük proje, kritik bir aşamasında olmasıyla dikkat çekiyor.

YOLCULUK SÜRESİ KISALACAK

Projeyi gerçekleştiren ekipler, 53 kilometre uzunluğundaki bu bölümde gece gündüz çalışmalara devam ediyor. 42 kilometrelik ana yol ile 11 kilometrelik bağlantı yollarından oluşan güzergâh tamamlandığında, mevcut durumda 2,5 saat süren Erdemli-Kızkalesi seyahati artık sadece 18-20 dakikaya düşecek. 42 kilometrelik ana yolun yüzde 30’u, yani 12,5 kilometrelik kısmı, 7 tünel ve 5 viyadükten meydana geliyor. Bu yol, tatilcilerin rahatlamasını sağlarken, aynı zamanda bölge halkının günlük yaşantısına da önemli bir katkı sunacak.