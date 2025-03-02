Trafik Suçları İçin Yeni Cezalar Geliyor

TRAFFIC PENALTIES UNDERGOING MAJOR REFORM

Adalet Bakanlığı ve AK Parti, trafik cezalarının caydırıcılığını artırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Yeni yargı paketi ile trafik suçlarına yönelik cezalar önemli oranda yükselirken, alkollü araç kullanmanın hayati tehlike yaratan bir suç olarak kabul edilmesiyle birlikte hapis cezası uygulaması devreye giriyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen bu yeni yargı paketi, ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, trafik suçlarına karşı da önemli yaptırımlar sunuyor. Caydırıcılığını yitiren trafik cezaları, yeni düzenleme ile birlikte yeniden şekillendiriliyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANINA YATAR HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemenin en dikkat çekici maddelerinden biri, alkollü araç kullanmaya getirilen yaptırımların ağırlaştırılması oluyor. Alkollü araç kullanmanın hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak. Bu değişiklikle, alkollü araç kullanan sürücüler için “yatarı olan hapis cezası” dönemi başlayacak. Hapis cezasının üst sınırı ise 2 yıl olarak kalacak. Eğer yeni düzenleme yasalaşırsa, alkollü araç kullanan kişiler en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalabilecek. Bunun yanında, alkollü araç kullanma cezası da ciddi şekilde artırılıyor. Şu anki para cezası 9 bin 267 lira iken, yeni düzenleme ile bu tutar 50 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi ise 6 aydan 1 yıla çıkarılıyor.

UYUŞTURUCU ETKİSİNDE ARAÇ KULLANMANIN CEZALARI

Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası da benzer şekilde artırılacak. Mevcut durumda 47 bin 842 lira olan bu ceza, yeni düzenlemeyle birlikte 100 bin liraya çıkarılacak. Uyuşturucu etkisinde araç kullananların ehliyeti geri alma süresi ise mevcut uygulamada olduğu gibi 5 yıl olarak devam edecek. Aynı zamanda, trafikte tehlikeli hareketler sergileyen sürücüler için de ağır cezalar getiriliyor. Drift atan sürücüler için verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya yükselirken, ehliyete el koyma süresi 60 günden 1 yıla çıkarılıyor. “Makas atma” olarak bilinen tehlikeli hareketin cezası ise 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilerek, bu suçu işleyenlerin ehliyetleri 1 yıl süreyle geri alınacak.

EHLIYETSIZ ARAÇ KULLANIMINA HAFİF CEZALAR YOK

Yeni yargı paketi, yalnızca alkol ve uyuşturucu gibi durumlarla sınırlı kalmıyor. Ayrıca ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 677 liradan 40 bin liraya, hayati önem taşıyan ambulans, polis ve itfaiye gibi araçlara yol vermeyenler için ise 993 liradan 20 bin liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeler, trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.