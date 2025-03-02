Trafik Suçlarına Ağır Cezalar Geliyor

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketi üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu paket, ceza infaz sistemindeki düzenlemelerin yanı sıra trafikte can ve mal güvenliğine yönelik önlemleri de kapsıyor. Drift yapanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç sürücüleri için getirilmesi planlanan cezalar ise öne çıkıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA YENİ CEZALAR

Yeni yargı paketinde, alkollü araç kullanma suçunun alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Düzenlemede alkollü araç kullananların, 36 günden 144 güne kadar cezaevinde kalması öngörülüyor. Alkollü araç kullanma cezası, 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükselecek. Ayrıca, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkacak. Uyuşturucu etkisi altında araç kullanmanın cezası ise 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseliyor.

DRİFT ATMA CEZASINDA ARTIŞ

Drift yapanlara yönelik cezalar da önemli bir değişiklik geçiriyor. Mevcut 46 bin 392 lira para cezası 80 bin lira olarak belirleniyor. Drift yapanların ehliyetlerini geri alma süreleri de 60 günden bir yıla çıkarılıyor.

MAKAS ATMA CEZASI YÜKSELTİLİYOR

Paket kapsamında yer alan bir diğer ceza ise makas atma suçu. Mevcut 9 bin 267 lira olan makas atma cezası, 50 bin lira olarak uygulanacak ve bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI YÜKSEK

Ehliyetsiz araç kullanma cezasında da bir artış söz konusu. 18 bin 677 lira olan ceza, 40 bin liraya çıkarılacak.

AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI

Ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durumu temsil eden araçlara yol vermemenin cezası ise 993 liradan 20 bin liraya yükseliyor.

TRAFİKTE YOL KESME SUÇU HAPİS CEZASI GETİRİYOR

Trafikte yol kesme suçu, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) dahil edilecek. Bu suçu işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bir yıl süreyle ehliyetin geri alınması cezası verilecek.