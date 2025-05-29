Trafikte Cezalar Artırıldı, Her Şey Değişti

TBMM ADALLET KOMİSYONU YENİ DÜZENLEMELERİ KABUL ETTİ

TBMM Adalet Komisyonu, trafikteki disiplini artırmayı amaçlayan Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini onayladı. Yapılan düzenlemelere göre, plakasız araç kullanmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak gibi çeşitli ihlallerin cezaları önemli ölçüde artırıldı.

PLAKASIZ VE SAHTE PLAKA KULLANANLARA AĞIR CEZALAR

Yeni düzenlemede, plakasız araç kullananlara 46 bin TL, sahte plaka kullananlara ise 140 bin TL ceza kesilecek. Eğer bu ihlal bir yıl içinde tekrar edilirse ceza 280 bin TL’ye yükselecek. Ayrıca, bu ihlali gerçekleştiren araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilecek ve sürücü belgeleri geri alınacak.

TESCİLSİZ VE HURDA ARAÇ KULLANIMINA CİDDİ CEZA

Tescil belgesi olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 46 bin TL ceza uygulanacak. Bunun yanında, hurda statüsündeki araçları kullananların da aynı miktarda ceza alacağı belirtiliyor. Bu tür araçların trafiğe çıkarılması yasak olacak ve vergi sistemine bildirilecek.

EHLIYETSİZ ARAÇ KULLANIMININ CEBİNE ETKİSİ

Yeni kanun ile ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL ceza uygulanacak, mahkeme kararıyla ehliyeti alınan kişiler ise 200 bin TL ceza ile karşılaşacak. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca adli işlem başlatılacak ve petek cezalara dair yaptırım uygulanacak.

ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANIMINA SIFIR TOLERANS

0,50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullananlara kesilecek ceza 25 bin TL olacak. İhlal tekrar ederse ceza 50 bin TL’ye çıkacak, üçüncü kez tekrarlayanlar için ise ceza 150 bin TL’ye yükselecek. Uyuşturucu kullanarak araç kullanan sürücüler için ise 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE CİDDİ CEZALAR VAR

Kırmızı ışık ihlali ilk seferde 5 bin TL, tekrarında sırasıyla 10 bin, 15 bin, 20 bin, 30 bin ve 80 bin TL olarak artacak. Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün ve altıncı ihlalde ise iptal edilecek.

TAKOGRAF VE TAKSİMETRE GEREKEN CEZAİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Takograf ve hız sınırlandırıcı bulundurmayan araç sürücülerine 75 bin TL ceza kesilirken, taksimetre bulundurmayan taksicilere ise 46 bin TL ceza uygulanacak. Cihaz ayarlarının yapılmaması veya kayıtların saklanmaması halinde ek olarak 3 bin ile 20 bin TL arası ceza kesilecek.

AGRESİF SÜRÜŞ DAVRANIŞLARINA AĞIR YAPTIRIMLAR

Araçla takip, konvoy oluşturma ve şerit ihlali gibi tehlikeli sürüş davranışlarını sergileyenlere 90 bin TL, saldırı amaçlı takip veya araçtan inme durumlarında ise 180 bin TL ceza uygulanacak. Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak.

TESCİL İŞLEMLERİNE YENİ DÜZENLEME

Tescil işlemleri, vefat, satış ve araç değişiklikleri sırasında daha sıkı denetime alınacak. Süresi içinde gerçekleştirilmeyen işlemler 3 bin TL’ye kadar ceza ile sonuçlanabilecek. Ayrıca, plakası okunamayan veya değiştirilen araçlar için 140 bin ila 280 bin TL ceza uygulanacağı vurgulanıyor.

KAZA YERİNDEN KAÇANLARA HAPİS CEZASI

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.