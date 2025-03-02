Trafikte Cezalar Artıyor: Hapis ve Para Cezası

YENİ YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı, yeni yargı paketinin hazırlıklarına devam ediyor. Bu paket, ceza infaz sisteminde gerçekleştirilmesi planlanan değişikliklerin yanı sıra trafikte insanların can ve mal güvenliğine yönelik düzenlemeleri de içeriyor. Drift yapanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve alkollü araç kullananlar için uygulanacak cezalar artırılıyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA HAPİS CEZASI

Yeni düzenlemede, alkollü araç kullanmanın cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Ayrıca, alkollü araç kullananların cezaevinde en az 36 gün, en fazla 144 gün kalması öngörülüyor. Alkollü araç kullanmanın cezası ise 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseliyor. Bununla birlikte, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya artırılacak.

DRİFT ATANLARA YÜKSEK CEZA

Drift atan sürücüler için belirlenen 46 bin 392 lira olan para cezası 80 bin liraya yükseltiliyor. Ayrıca, ehliyetin geri alma süresi 60 günden bir yıla çıkarılıyor.

MAKAS ATMAYA YENİ CEZA

Makas atma cezası da yeni pakette yer alıyor. Daha önce 9 bin 267 lira olan makas atma cezası, 50 bin lira seviyesine yükseltiliyor ve bir yıl süreyle ehliyetin geri alınması uygulaması getiriliyor.

EHLYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI YÜKSELTİLİYOR

Yeni yargı paketinde, ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öneriliyor.

AMBULANSA YOL VERMEME CEZASI ARTIRILIYOR

Ambulans, itfaiye ve polis aracına yol vermemenin cezası 993 liradan 20 bin liraya yükseltiliyor.

YOL KESME SUÇUNA HAPİS

Trafikte yol kesme suçu, Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenecek. Bu suçu işleyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve bir yıl süreyle ehliyetin geri alınması cezası ile karşılaşacak.