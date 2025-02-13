Trafikte Kalp Krizi Sonucu Ölüm

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye’ye bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında gerçekleşiyor.

KALP KRİZİ SEBEBİYLE KONTROLÜ KAYBETTİ

Üzüm bağından evine dönen Hüseyin Durmaz, 27 SP 689 plakalı otomobiliyle seyrederken kalp krizi geçiriyor. Bu ani durum sonucunda Durmaz’ın aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki taşlara çarpıyor ve duruyor.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayı görenler, durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa süre içerisinde jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaşıyor. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Hüseyin Durmaz’ın hayatını kaybettiği anlaşılıyor. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Durmaz’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılıyor.

İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşılıyor.