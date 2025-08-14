Trafikte Kavga, Kamerada Görüntülendi

OLAYIN YERİ VE NEDENİ

Olay, Erenler ilçesinde gerçekleşti. Trafikte, belirsiz bir sebepten ötürü iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar hemen kavga etmeye başladı.

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde beş kişinin çekiç, sopa, tekme ve yumruk darbeleriyle birbirlerine saldırdığı gözlemlendi. Kavganın bir süre sonra sona ermesiyle taraflar olay yerinden kaçtı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, bu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından, kavgaya karışan kişilerin tespiti için süreç başlattı.