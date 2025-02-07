Trafikte Uçağın Düşmesiyle İki Kişi Öldü

UÇAK ACİL İNİŞİ SIRASINDA KAZA YAPTI

İlk belirlemelere göre, küçük bir uçak acil iniş yapmaya çalışırken çok sayıda araca çarparak kazaya sebep oldu. Uçakla birlikte bir otobüs ve diğer araçlarda da yangın çıkmış durumda. Kazanın meydana geldiği yer, Güney Amerika’nın Brezilya ülkesinde yer alan Sao Paulo kenti. Marquês de São Vicente Bulvarı’nda, uçağın araçların üzerine düştüğü belirtiliyor. Basında yayımlanan görüntülerde, uçağın düşmesinin ardından bir otobüste yangın çıktığı gözlemleniyor.

Kazada İki Kişi Hayatını Kaybetti

İtfaiye sözcüsü, CNN Brezilya’ya yaptığı açıklamada, kazada iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Mirror gazetesinin haberine göre, Barra Funda bölgesinde yerel saatle sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası, bölgeden dumanlar yükselmekte. Diğer haber kaynaklarında, uçağın King Air F90 tipi hafif bir uçak olduğu ve Sao Paulo’nun batısındaki Marquês de São Vicente Bulvarı’na düştüğü aktarılıyor. Uçağın bir otobüsün üzerine düştüğü ve otobüsün yangın çıktığı ifade ediliyor. İtfaiye, yerel basına yaptığı açıklamada otobüsün Santa Brigida otobüs firmasına ait olduğunu, kaza esnasında aracın içerisinde yolcu olmadığını bildirdi.

Yaralılar ve Uçağın Bilgileri

Mirror gazetesine göre, düşen uçaktaki en az iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralanmış durumda. Habere göre, otobüs şoförü ile bir motosiklet sürücüsü kazada yaralanan kişiler arasında yer alıyor. TV Globo’ya göre, sekiz kişilik kapasiteye sahip olan uçak, yerel saatle 07.15’te Campo de Marte Havalimanı’ndan havalanmıştı. Uçağın düşmeden önce bulvara acil iniş yapmaya çalıştığı düşünülüyor.