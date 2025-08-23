Trafikte Yol Kesene Hapis Cezası

ÖNLEMLER ALINACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, toplumun huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden eylemlerle ilgili etkili önlemler alacaklarını belirtti. Ayrıca 11. Yargı Paketi’nde bazı değişikliklerin yapılacağını duyurdu. Bakan Tunç, Trabzon’un Çaykara ilçesinde gelin çıkarma merasimi sırasında meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü ile 2 kişinin yaralandığı olayda 2 kişinin tutuklandığını açıkladı. İstanbul Eyüpsultan ilçesinde bir kadın sürücünün önünü kesen ve araca saldıran şüphelinin de tutuklandığını sözlerine ekledi.

YASAL DÜZENLEME ÖNERİLERİ

Yılmaz Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, toplumun huzurunu bozan her türlü eyleme karşı etkili tedbirler alacaklarını ifade etti. Bakan Tunç, hazırlanan yasal düzenlemenin 10. Yargı Paketi’nde yer aldığını ve TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildiğini belirtti. “Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi’nde yeniden değerlendirilecektir. Buna göre; Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir” dedi.

CEZA YAPTIRIMLARI ARTIRILIYOR

Tunç, trafikte yol kesme eyleminin bir suç olarak düzenleneceğini ve bu eylemi gerçekleştirenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğini açıkladı. Buna ek olarak, yukarıda belirtilen suçun yanında başka suçların işlenmesi durumunda, hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verileceğini vurguladı. “Hiç kimsenin trafikte başkalarının hayatını tehlikeye atmasına izin verilmeyecektir” diyerek vatandaşı bilgilendirdi.

SİLAH KAPSAMINA ALINIYOR

Bakan Tunç, ses ve gaz fişeği atan silahların da suç kapsamına alınacağını belirtti. Meskûn mahallerde silahla ateş etme suçunun cezasının 6 aydan 3 yıla çıkarılacağını ve bu tür suçlar için müstakil ceza belirleneceğini ifade etti. Ayrıca, düğün, nişan gibi toplu etkinliklerde bu fiilin işlenmesi durumunda verilecek cezanın yarı oranında artırılacağını söyledi. “Kalabalık ortamlarda masum insanların hayatını riske atan bu tehlikeli davranışlara asla müsamaha gösterilmeyecek” dedi.