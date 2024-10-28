More
Gündem

Trafikte Yüzde 71 Yoğunluk Gözlemlendi

trafikte-yuzde-71-yogunluk-gozlemlendi

TRADE YÜKSELMESİ

Cumhuriyet Bayramı’nın öğleden sonra başlayan resmi tatili, şehrin çeşitli bölgelerinde trafikte yoğunluğa yol açtı. Avrupa Yakası’ndaki D-100 kara yolunda Florya bölgesinden itibaren trafik Bahçelievler’e kadar devam ediyor. Cevizlibağ bölgesinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ağır ilerliyor.

OTONOM YOLLARDA AĞIRLIK

TEM Otoyolu’nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Basın Ekspres Yolu’nda her iki yönde trafik yer yer ağır seyrediyor. Ayrıca otoyolun Küçükköy noktasından başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bazı yerlerde neredeyse durma noktasına geldi.

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.