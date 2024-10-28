Trafikte Yüzde 71 Yoğunluk Gözlemlendi

TRADE YÜKSELMESİ

Cumhuriyet Bayramı’nın öğleden sonra başlayan resmi tatili, şehrin çeşitli bölgelerinde trafikte yoğunluğa yol açtı. Avrupa Yakası’ndaki D-100 kara yolunda Florya bölgesinden itibaren trafik Bahçelievler’e kadar devam ediyor. Cevizlibağ bölgesinde yoğunlaşan trafik, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde ağır ilerliyor.

OTONOM YOLLARDA AĞIRLIK

TEM Otoyolu’nda Mahmutbey gişelerinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözlemlenirken, Basın Ekspres Yolu’nda her iki yönde trafik yer yer ağır seyrediyor. Ayrıca otoyolun Küçükköy noktasından başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde bazı yerlerde neredeyse durma noktasına geldi.