Trafikteki Küçük Hatalar, Pahalıya Çıkar

BAĞIŞLANMAZ GİBİ GÖRÜNEN HATALAR

Trafik içerisinde gerçekleştirilen küçük davranışların sürücülere ciddi maddi yükler getirdiği kesinleşti. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde uygulanan cezalar, bazen alışkanlık haline gelen ancak trafiği tehlikeye atan hareketler için oldukça caydırıcı bir nitelik taşıyor. Korna ile selamlaşmadan aracın camına film çektirmeye kadar pek çok basit gibi görünen hareket, sürücülere yüzlerce lira ceza olarak geri dönebilir.

KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇIYOR

Trafikte sıkça karşılaşılan “küçük hatalar” aslında önemli maddi sorunlara neden olabiliyor. Birçok kişi için oldukça masum kabul edilen bu davranışlar, trafik kanunu çerçevesinde para cezası ile karşılaşmanıza sebep olabiliyor.