Trafikteki Küçük Hatalar, Pahalıya Çıkar

BAĞIŞLANMAZ GİBİ GÖRÜNEN HATALAR

Trafik içerisinde gerçekleştirilen küçük davranışların sürücülere ciddi maddi yükler getirdiği kesinleşti. Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde uygulanan cezalar, bazen alışkanlık haline gelen ancak trafiği tehlikeye atan hareketler için oldukça caydırıcı bir nitelik taşıyor. Korna ile selamlaşmadan aracın camına film çektirmeye kadar pek çok basit gibi görünen hareket, sürücülere yüzlerce lira ceza olarak geri dönebilir.

KÜÇÜK HATALAR BÜYÜK MASRAFLARA YOL AÇIYOR

Trafikte sıkça karşılaşılan “küçük hatalar” aslında önemli maddi sorunlara neden olabiliyor. Birçok kişi için oldukça masum kabul edilen bu davranışlar, trafik kanunu çerçevesinde para cezası ile karşılaşmanıza sebep olabiliyor.

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

