Trafodaki Yangın Hastaneye Ulaştı

YANGIN OLAYI İZMİR’DEKİ PLASTİK FABRİKASINDA GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Konak ilçesindeki plastik fabrikasının bahçesindeki trafoda, saat 17.00 civarında bir yangın meydana geldi. Bununla birlikte, kısa süre içinde alevler fabrikaya sıçradı. Yangın anında yükselen siyah dumanlar, kentin birçok yerinden rahatlıkla görüldü. Alevler, daha sonra bitişikteki özel hastanenin bir kısmına da sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın duyulması üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Hastane, tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etme çalışmalarını sürdürüyor.