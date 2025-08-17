Traktör Yamaca Devrildi, 5 Yaralı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesinin Çatak Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Ali K.’nin kullandığı traktör, kontrolünü kaybetmesi sonucunda römorkuyla birlikte bir yamaçtan devrildi.

KAZADA YARALANANLAR

Bu kazada traktörde bulunan 2’si çocuk olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kaza bölgesine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

TEDAVİ SÜRECİ

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale gerçekleştirildi. Ardından, yaralılar ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yaralıların tedavilerinin sürdüğü bilgisi verildi.