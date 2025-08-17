Traktör, Yamaca Devrildi; 5 Yaralı

KAZA DETAYLARI

Öğle saatlerinde meydana gelen kaza, Düziçi ilçesi Çatak Mahallesi’nde gerçekleşti. Traktörün kontrolünü kaybeden Mehmet Ali K., römorkuyla birlikte yamaçtan devrildi. Bu kazada, traktörde bulunan 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Hızla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne taşındı. Hastanede tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.