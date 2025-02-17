Traktörden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 16.00 civarında bulunan kırsal Bilal Mahallesi’nde gelişti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Odun yüklemesi yapan Orhan Şentürk, park halindeki traktör römorkunun üzerine çıkarak çalışmasına devam ediyordu. Aniden dengesini kaybeden Şentürk, yere düşerek başını sert zemine çarptı ve ağır yaralandı.

MÜDAHALE VE KAYBEDİLEN HAYAT

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Orhan Şentürk, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin nedenin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.