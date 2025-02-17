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Traktörden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

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OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Olay, saat 16.00 civarında kırsal Bilal Mahallesi’nde meydana geldi. Odun yüklemek için park halindeki traktör römorkunun üzerine çıkan Orhan Şentürk, dengesini aniden kaybederek yere düştü.

YARALANMA VE HASTANE SÜRECİ

Sert zemine başıyla çarpan Şentürk, ağır yaralandı. İhbar üzerine hızlıca olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE SÜRECİ VE İNCELEME

Şentürk’ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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