“Trans Bireyler Ordudan Çıkmalıdır”

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HIZLI GÖREV DEVRİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta Joe Biden’dan devraldığı başkanlık görevine hızlı bir başlangıç yaptı. Trump, görevine başladığı ilk saatlerde birçok tartışmalı kararnamaye imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

TRANS BİREYLERİN ORDUYA KATILIMINI ENGELİYOR

28 Ocak’ta, eski Başkan Joe Biden yönetiminin politikalarını tersine çevirerek, cinsiyet değiştirenlerin orduya katılmalarını engelleyen bir başkanlık kararnamesine imza attı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, ABD ordusundan 6 Haziran’a kadar kendi istekleriyle ayrılmayan transseksüel askerlerin ihraç edilmesi için talimat verdiği ortaya çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters, Hegseth’in talimatının Yüksek Mahkeme tarafından verilen bir kararla yasağın yürürlüğe girmesi için atılan adımları desteklediğini duyurdu.

GÖNÜLLÜ AYRILMA TALİMATI

Hegseth’in talimatında, görevde bulunan transseksüel askerlerin 6 Haziran’a kadar ordudan “gönüllü ayrılmaları” için “kendilerini tanıtabilecekleri” ifade ediliyor. Yedek kuvvetlerdeki askerler için ise 7 Temmuz’a kadar bir süre tanındığı vurgulandı. Talimat notunda, “Kendi kendini tanımlama süresinin bitiminde askeri birimler zorla ayrılma süreçlerini başlatacaktır” denildi.

TRUMP’IN CİNSİYET POLİTİKALARI VE YARGI SÜRECİ

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta göreve başladığı gün, ABD hükümetinin iki cinsiyeti, “kadın” ve “erkek” olarak tanıyacağına ve bunların değiştirilemeyeceğine dair bir kararname imzaladı. Trump’ın kararnamelerine karşı çıkan transseksüel askerler ve orduya katılmak isteyenler, Trump yönetimine karşı dava açtı.

ANKET SONUÇLARI

ABD Bölge Yargıcı Ana Reyes, mart ayında transseksüellerin orduya katılımını engelleyen yasağın geçici olarak durdurulmasına yönelik karar verdi. Trump yönetimi, bu kararın ardından Yüksek Mahkeme’ye acil başvurdu ve Yüksek Mahkeme, dava süreçleri devam ederken Trump’ın yasağının geçici olarak uygulanabileceğine hükmetti. ABD’de şubat ayında yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 58’i trans bireylerin orduda görev yapmasına izin verilmesini destekliyor.