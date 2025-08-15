Transfer Döneminde Özder Özcan, NAPOLI’YE GİDİYOR!

TRANSFER GELİŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Türkiye’deki kulüplerden dikkat çekici haberler gelmeye devam ediyor. Süper Lig ekipleri transferlerini birer birer açıklarken, 1. Lig takımı Iğdır FK da sürpriz bir gelişme ile gündeme geldi.

NAPOLİ İLE ANLAŞMA DENEMELERİ

Ünlü gazeteci Matteo Moretto’nun yaptığı habere göre, Iğdır FK’da forma giyen forvet oyuncusu Özder Özcan, İtalya’daki Serie A takımı Napoli’ye transfer olma aşamasında. Napoli’nin Özcan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Iğdır FK ile anlaşma sağladığı bildiriliyor.

Haberde, Özder Özcan’ın Napoli’nin genç takımı olan Primavera’da oynamak için sabırsızlandığı vurgulanıyor. İtalyan kulübü, Özcan’ı önce genç takıma almayı planlıyor ve ardından oyuncunun gelişimini takip ederek değerlendirmeye alacak.

GEÇEN SEZON İMZA ATMIŞTI

Hollanda’da doğup büyüyen 18 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği ADO Den Haag’ın U19 Takımı’ndan 17 Temmuz 2025 tarihinde bedelsiz olarak Iğdır FK ile sözleşme imzalamıştı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Özcan, Türkiye’nin U17 Milli Takımı’nda 15 maça çıkarak 3 gol atma başarısı gösterdi. U18 Milli Takımı’nda da 11 karşılaşmaya katılan Özder Özcan, burada 2 gol kaydetmeyi başardı.