Transferde Süper Lig Devleri Hareketli Günler Yaşıyor

TRANSFER PİYASASINDAKİ HAREKETLİLİK

Süper Lig’de transfer piyasasında her an yeni gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında ardı ardına transferlere imza atan Fenerbahçe, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Talisca’nın ardından bir transfer daha gerçekleştirdi. Özellikle bu transferlerle birlikte takım, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

GALATASARAY’DAN AYRILIK DUYURUSU

Öte yandan Galatasaray, gece saatlerinde yaptığı açıklamayla Hakim Ziyech ile yollarını ayırdığını duyurdu. Böylelikle yabancı kontenjanında yer açan Sarı-Kırmızılılar, hem Avrupa hem de Süper Lig için yeni yıldızları kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Süper Lig’in dev takımlarının transfer hamleleri sürerken, günün sıcak gelişmeleri haberimizde yer alıyor.