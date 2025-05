Trendyol Go’nun %85’i Artık Uber!

Uber Technologies, Türkiye’de önemli bir yer edinmiş çevrimiçi teslimat hizmeti Trendyol GO’nun %85 hissesini 700 milyon dolara satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Bu büyük satın alma işlemi, Uber’in Türkiye’deki varlığını güçlendirecek ve Uber Eats’in global özelliklerini Türk kullanıcılarına sunacak. Anlaşmanın 2025’in ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor ve bu entegrasyon sonrasında Uber’in büyümesine önemli katkılar sağlaması öngörülüyor.

TRENDYOL GO UYGULAMASI YENİLENECEK

Anlaşmanın ardından Trendyol GO uygulaması, mevcut müşteri, satıcı ve kurye hizmetlerine devam edecek. Uber, önümüzdeki dönemlerde Uber Eats’in globalde dikkat çeken özelliklerini Trendyol GO platformuna entegre ederek kullanıcı deneyimini iyileştirecek. Trendyol GO, Türkiye genelinde 19 bin kurye ve 90 binin üzerinde market ve restoran ile hizmet veriyor. 2024’te 200 milyon sipariş teslim ederek 2 milyar dolar brüt rezervasyonla önemli bir başarı hedefliyor.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bu anlaşmayı Türkiye’nin teknoloji ve e-ticaret sektörlerinin güçlendiğinin bir göstergesi olarak nitelendirdi. Çetin, “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz.” dedi. Ayrıca, Çetin, Trendyol Grubu’nun Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğini ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendireceğini de ifade etti.

UBER’DEN TÜRKİYE’YE BAĞLILIK

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, bu satın almanın Türkiye’deki teslimat sektörünü dönüştüreceğini aktardı: “Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye’de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir.” Trendyol GO ekibinin bugüne kadar elde ettiği başarıdan etkilenmiş olduklarını vurgulayan Khosrowshahi, bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürmeyi amaçladıklarını belirtti.

TÜRKİYE’NİN E-TİCARET POTANSİYELİ

Trendyol GO’nun 2024’te %50’den fazla büyüme göstermesi ve 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmesi, Türkiye’nin e-ticaret ve teslimat sektöründeki muazzam potansiyelini açığa çıkarıyor. Alibaba’nın %70 hissesine sahip olduğu Trendyol Grubu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformları arasında yer alıyor ve perakende, lojistik ve finans teknolojileri alanlarında hizmet veriyor. Uber’in bu satın alma hamlesi, Türkiye’nin 20 milyar dolarlık teslimat pazarında rekabeti artırabilir.