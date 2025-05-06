Trendyol GO’nun %85’i Uber’in!

Uber Technologies, Türkiye’nin önde gelen online teslimat platformu Trendyol GO’nun %85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için bir anlaşma yaptı. Bu önemli satın alma, Uber’in Türkiye pazarındaki varlığını arttıracak ve global teslimat platformu Uber Eats’in özelliklerini Türk kullanıcılarla buluşturacak. İşlemin 2025’in ikinci yarısında tamamlanması ve sonrasında Uber’in büyümesine katkı sağlaması öngörülüyor.

TRENDYOL GO UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Trendyol GO uygulaması, müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet vermeye devam edecek. Uber, gelecekte Uber Eats’in dünya çapında öne çıkan özelliklerini Trendyol GO platformuna entegre ederek kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Trendyol GO, Türkiye genelinde 19 bin kurye ve 90 binin üzerinde market ve restoran ile hizmet sunuyor, 2024 yılında 200 milyon sipariş teslim ederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etti.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bu anlaşmayı Türkiye’nin teknoloji ve e-ticaret sektörlerinin gücüne işaret eden bir adım olarak değerlendiriyor. Çetin, “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” dedi. Ayrıca, Trendyol Grubu’nun Türkiye’ye yatırımlarına devam edeceğini ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendireceğini vurguladı.

UBER’DEN TÜRKİYE’YE DAİMİ BAĞLILIK

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, bu satın almanın Türkiye’deki teslimat sektörünü dönüştüreceğini belirtti. “Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler ve özellikle küçük ölçekli aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye’de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” dedi.

TÜRKİYE’NİN E-TİCARET POTANSİYELİ

Trendyol GO’nun 2024 yılında %50’den fazla büyüme kaydederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmesi, Türkiye’nin e-ticaret ve teslimat sektöründeki potansiyelini gözler önüne seriyor. Alibaba’nın %70 hissesine sahip olduğu Trendyol Grubu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak perakende, lojistik ve fintech alanında faaliyet gösteriyor. Uber’in bu satın alma hamlesi, Türkiye’nin 20 milyar dolarlık teslimat pazarındaki liderlik yarışını daha da kızıştırabilir.