Trendyol GO’nun Yüzde 85’i Uber’de!

Uber Technologies, Türkiye’deki önde gelen çevrimiçi teslimat hizmeti Trendyol GO’nun %85 hissesini 700 milyon dolar nakit karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı. Bu stratejik satın alma, Uber’in Türkiye pazarındaki pozisyonunu güçlendirecek ve global teslimat servisi Uber Eats’in sunduğu özellikleri Türk kullanıcılarla buluşturacak. İşlemin 2025’in ikinci yarısında tamamlanması ve bu süreçte Uber’in büyümesine katkı sağlaması bekleniyor.

TRENDYOL GO UYGULAMASI HİZMET VERMESİNE DEVAM EDECEK

Anlaşmanın ardından Trendyol GO uygulaması, müşterilere, satıcılara ve kuryelere hizmet sunmaya devam edecek. Uber, gelecekte Uber Eats’in global ölçekte öne çıkan özelliklerini Trendyol GO platformuna entegre etmeyi planlıyor ve bu sayede kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi hedefliyor. Trendyol GO, Türkiye genelinde 19 bin kurye ve 90 binin üzerinde market ile restoranla hizmet vermekte olup, 2024 yılı içerisinde 200 milyon sipariş teslim ederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmeyi planlıyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜNE İŞARET

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, bu anlaşmayı Türkiye’nin teknoloji ve e-ticaret sektörlerinde kaydedilen gücün bir göstergesi olarak yorumladı. Çetin, “Global e-ticaret arenasında yer alan bir oyuncu olarak müşterimize kusursuz bir e-ticaret deneyimi sunmak, esnafımızın, üreticilerimizin işlerini büyütmesine destek olmak ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Trendyol GO’nun yeni yapısıyla yoluna güçlenerek devam edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Trendyol Grubu’nun Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğini ve yeni büyüme fırsatlarını değerlendireceğinin de altını çizdi.

UBER’DEN TÜRKİYE’YE UZUN VADELİ BAĞLILIK VURGUSU

Uber CEO’su Dara Khosrowshahi, satın almanın Türkiye’deki teslimat sektörünü dönüştüreceğini belirtti. Khosrowshahi, “Uber ve Trendyol GO’nun bir araya gelmesi ile tüketiciler, kuryeler, özellikle küçük ölçekli ve aile işletmeleri başta olmak üzere restoran ve marketler için Türkiye’de teslimat sektörünü daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlaşma, Türkiye’ye duyduğumuz uzun vadeli bağlılığın bir göstergesidir. Trendyol GO ekibinin bugüne kadar ortaya koyduğu başarıdan son derece etkilendik ve bu büyüme ivmesini Türkiye genelinde sürdürecek olmaktan büyük heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN E-TİCARET POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKIYOR

Trendyol GO’nun 2024 yılında %50’den fazla büyüme kaydederek 2 milyar dolar brüt rezervasyon elde etmesi, Türkiye’nin e-ticaret ve teslimat sektöründeki önemli potansiyelini gözler önüne seriyor. Alibaba’nın %70 hissesine sahip olduğu Trendyol Grubu, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından biri olarak perakende, lojistik ve fintech alanlarında da faaliyet göstermekte. Uber’in bu satın alma hamlesi, Türkiye’nin 20 milyar dolarlık teslimat pazarındaki liderlik yarışını daha da hızlandırabilir.