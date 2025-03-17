Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sona Erdi

28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, Sipay Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Göztepe, ev sahibi olduğu maçta ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor’u 3-2’lik skorla geçerek üç puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca, Fenerbahçe ile Reeder Samsunspor arasında gerçekleşen mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise Onvo Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini korudu. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe de 62 puanla zirve takibini sürdürdü. Küme düşmesi kesinleşen ilk takım ise Adana Demirspor oldu.

MAÇ SONUÇLARI

28. haftanın maç sonuçları şu şekildeydi:

– Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0

– Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0

– Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

– RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3

– TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

– Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2

– Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2

– Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1

– Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0

Ligin 28. haftasının ardından puan durumu şu şekilde oluştu:

1. GALATASARAY: 71

2. FENERBAHÇE: 62

3. REEDER SAMSUNSPOR: 51

4. BEŞİKTAŞ: 44

5. İKAS EYÜPSPOR: 44

6. GAZİANTEP FK: 38

7. GÖZTEPE: 37

8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36

9. TRABZONSPOR: 35

10. KASIMPAŞA: 35

11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33

12. ONVO ANTALYASPOR: 33

13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31

14. COREDON ALANYASPOR: 31

15. SIPAY BODRUM FK: 30

29. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları aşağıdaki gibi planlandı:

28 Mart Cuma:

– 16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

– 16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

– 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

– 20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

– 13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

– 16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

– 16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

– 20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

– 20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)