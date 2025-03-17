Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sonuçları

MAÇ SONUÇLARI VE LİGDEKİ DURUM
Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Sipay Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle kapanıyor. Göztepe’nin sahasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı gözlemlendi. Atakaş Hatayspor, evinde Net Global Sivasspor’u 3-2’lik skorla geçerken, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı ise 0-0 berabere tamamlandı. Galatasaray, Onvo Antalyaspor’u 4-0 yenerek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini devam ettiriyor. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 62 puan ile zirve takibini sürdürüyor. Öte yandan Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.
HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI
Haftada oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde bilgilerinize sunuluyor:
Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0
Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2
Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2
Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1
Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0
PUAN DURUMU
Ligin 28. haftası itibarıyla oluşan puan durumu ise şu şekilde:
1. GALATASARAY: 71
2. FENERBAHÇE: 62
3. REEDER SAMSUNSPOR: 51
4. BEŞİKTAŞ: 44
5. İKAS EYÜPSPOR: 44
6. GAZİANTEP FK: 38
7. GÖZTEPE: 37
8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36
9. TRABZONSPOR: 35
10. KASIMPAŞA: 35
11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33
12. ONVO ANTALYASPOR: 33
13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31
14. CORENDON ALANYASPOR: 31
15. SIPAY BODRUM FK: 30
GELEN HAFTA MAÇ PROGRAMI
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları ise şu şekildedir:
28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)
29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)