Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sonuçları

MAÇ SONUÇLARI VE LİGDEKİ DURUM

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Sipay Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle kapanıyor. Göztepe’nin sahasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı gözlemlendi. Atakaş Hatayspor, evinde Net Global Sivasspor’u 3-2’lik skorla geçerken, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı ise 0-0 berabere tamamlandı. Galatasaray, Onvo Antalyaspor’u 4-0 yenerek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini devam ettiriyor. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 62 puan ile zirve takibini sürdürüyor. Öte yandan Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Haftada oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde bilgilerinize sunuluyor:

Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0

Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0

Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2

Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2

Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1

Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0

PUAN DURUMU

Ligin 28. haftası itibarıyla oluşan puan durumu ise şu şekilde:

1. GALATASARAY: 71

2. FENERBAHÇE: 62

3. REEDER SAMSUNSPOR: 51

4. BEŞİKTAŞ: 44

5. İKAS EYÜPSPOR: 44

6. GAZİANTEP FK: 38

7. GÖZTEPE: 37

8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36

9. TRABZONSPOR: 35

10. KASIMPAŞA: 35

11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33

12. ONVO ANTALYASPOR: 33

13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31

14. CORENDON ALANYASPOR: 31

15. SIPAY BODRUM FK: 30

GELEN HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları ise şu şekildedir:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)