Spor

Trendyol Süper Lig’de 28. Hafta Sonuçları

trendyol-super-lig-de-28-hafta-sonuclari

MAÇ SONUÇLARI VE LİGDEKİ DURUM

Trendyol Süper Lig’in 28. haftası, Sipay Bodrum FK’nın deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etmesiyle kapanıyor. Göztepe’nin sahasında ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı gözlemlendi. Atakaş Hatayspor, evinde Net Global Sivasspor’u 3-2’lik skorla geçerken, Fenerbahçe-Reeder Samsunspor maçı ise 0-0 berabere tamamlandı. Galatasaray, Onvo Antalyaspor’u 4-0 yenerek ligin 28. haftasında 71 puanla yenilgisiz liderliğini devam ettiriyor. Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 62 puan ile zirve takibini sürdürüyor. Öte yandan Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun tamamlanmasına 10 hafta kala küme düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

HAFTANIN MAÇ SONUÇLARI

Haftada oynanan maçların sonuçları ise şu şekilde bilgilerinize sunuluyor:
Galatasaray-Onvo Antalyaspor: 4-0
Gaziantep FK-Bellona Kayserispor: 1-0
Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor: 2-1
RAMS Başakşehir-Trabzonspor: 0-3
TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: 1-0
Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK: 0-2
Atakaş Hatayspor-Net Global Sivasspor: 3-2
Göztepe-ikas Eyüpspor: 1-1
Fenerbahçe-Reeder Samsunspor: 0-0

PUAN DURUMU

Ligin 28. haftası itibarıyla oluşan puan durumu ise şu şekilde:
1. GALATASARAY: 71
2. FENERBAHÇE: 62
3. REEDER SAMSUNSPOR: 51
4. BEŞİKTAŞ: 44
5. İKAS EYÜPSPOR: 44
6. GAZİANTEP FK: 38
7. GÖZTEPE: 37
8. RAMS BAŞAKŞEHİR: 36
9. TRABZONSPOR: 35
10. KASIMPAŞA: 35
11. ÇAYKUR RİZESPOR: 33
12. ONVO ANTALYASPOR: 33
13. TÜMOSAN KONYASPOR: 31
14. CORENDON ALANYASPOR: 31
15. SIPAY BODRUM FK: 30

GELEN HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçları ise şu şekildedir:

28 Mart Cuma:
16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

ÖNEMLİ

Ekonomi

Son Zamla Sigara Fiyatları Arttı: Detaylar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldığını açıkladı. Güncel fiyatlar ve zamlı liste paylaşıldı.
Ekonomi

Yeni Evlenenlere Özel Kredi Kampanyası

Kamu bankaları, yeni evli çiftlere yönelik özel konut kredisi kampanyaları başlattı. Güncel faiz oranları ve kampanya detayları açıklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.