Tribünler yarı yarıya boş kaldı

FENERBAHÇE – EYÜPSPOR MAÇI VE TARAFTAR TEPKİLERİ

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, sezon boyunca lig ve Avrupa kupalarında tüm maçları dolu tribünlere oynarken, bu kez durum farklı. Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde, son 3 haftaya girerken, bu sıkıntı Eyüpspor maçına da yansıyor.

TARAFTAR SEFİLİĞİ VE YÖNETİM TEPKİSİ

Maç öncesinde Fenerbahçe taraftarları, ısınma bölümünden itibaren “Yönetim istifa” sesleri yükseltiyor. Maçın ilk düdüğüyle birlikte ise taraftarlar, takımın performansını ıslıklayarak tepki gösteriyor. Galatasaray’ın Kayserispor karşısında puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olmasının yarattığı baskı, Saracoğlu’nda hissediliyor. Taraftarlar, iç sahada yaşanan üst üste puan kayıplarına karşı tepkilerini gösteriyor. Eyüpspor maçında ise tribünlerin yarı yarıya boş kalması dikkat çekiyor.