Trudeau: Ek Gümrük Vergileri Devam Edebilir

TRUDEAU BELEDİYE BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞTÜ
Kanada basınındaki haberlere göre Trudeau, başkent Ottawa’da bulunan Kanada Belediyeler Federasyonu’nun (FCM) toplantısında belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek amacıyla kaynakların artış gösterdiğine vurgu yapan Trudeau, “Fentanil, yeryüzünden yok edilmeli.” dedi.
GÜMRÜK VERGİLERİ AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Kanada’ya yönelik yüzde 25’lik ek gümrük vergisini en az 30 gün boyunca ertelediğini açıklamasına rağmen Trudeau, “Çabalarımız, tarife meselesini ortadan kaldırmayı garantilemiyor.” ifadesiyle Washington’un ek gümrük vergileri uygulamaya devam edebileceği mesajını verdi.