Trudeau, Parlamento’dan Sandalyesiyle Ayrıldı

TRUDEAU’NUN GÖREVİ DEVRETME SÜRECİ BAŞLADI

Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti’nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir arayış gerçekleştirerek iktidarın devir sürecini başlatıyor. Toplantı sonrasında Carney, yaptığı açıklamada, geçişin “kusursuz” ve “hızlı” olmasının beklendiğini belirtti. Trudeau’nun hükümetteki görevini sona erdirmek için çalışma sürecini başlattığı bildiriliyor. Bir fotoğrafçı, Trudeau’nun Parlamento Binası’ndan sandalyesini dışarı taşıdığı anların fotoğrafını çekerek dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Bu fotoğraf, sosyal medyada hızla büyük bir yankı uyandırdı ve birçok kişi eski başbakanın mizah anlayışını övdü. Ancak, bazı Kanadalılar eleştirilerini artırarak onu bir kez daha “çalmakla” suçladı. Bu yorumlar, Trudeau’nun başbakanlık dönemindeki tartışmalarına bir atıfta bulunuyordu. Bununla birlikte, pek çok kişi Trudeau’nun daha mutlu ve huzurlu göründüğünü, iyi bir mizah anlayışına sahip olduğunu belirterek fotoğrafı takdir etti.

TOPLUMUN YORUMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Trudeau’nun tepkisi her şeyi anlatıyor: ‘Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'” yorumunu yaptı. Diğer bir kullanıcı ise, “Justin Trudeau gerçekten mutlu görünüyor, onu özleyeceğim ama artık ailesiyle vakit geçirmeyi hak ediyor” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Ancak, başka bir kullanıcı, “Trudeau 10 yıl boyunca Kanada’yı yağmaladı… Öyleyse neden ayrılırken bir sandalye çalmasın ki?” şeklinde sert bir yorumda bulundu. Trudeau, görev süresinin son günlerinde yaptığı vedalarda göz yaşlarına hakim olamayarak gündeme gelmişti.