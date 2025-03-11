Trudeau Sandalyesini Alıp Parlemento’dan Ayrıldı

GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLADI

Kanada’nın Başbakanı Justin Trudeau, Liberal Parti’nin yeni lideri ve başbakan adayı Mark Carney ile bir araya gelerek iktidarın devir sürecini başlatıyor. Toplantının ardından Carney, geçişin “kusursuz” ve “hızlı” olacağını ifade etti. Trudeau’nun, hükümetteki dönemini tamamlamak için çalışma sürecini başlattığı da bilgiler arasında yer alıyor. Bir Reuters fotoğrafçısı, Trudeau’nun Parlamento Binası’ndan sandalyesini çıkardığı andan bir fotoğraf çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Bu fotoğraf sosyal medya platformlarında hızla yankı buldu ve pek çok insan, eski başbakanın mizah anlayışını takdir etti. Bazı Kanadalılar ise Trudeau’yu eleştirerek, kendilerinden yeniden “çalmakla” suçladıklarını dile getirdi. Bu yorumlar, onun başbakanlık dönemine atıfta bulunuyordu. Ancak genel olarak, çoğu kişi Trudeau’nun daha mutlu ve huzurlu bir görüntüye sahip olduğunu, ayrıca iyi bir mizah anlayışına sahip olduğunu belirterek fotoğrafı olumlu yorumladı.

DUYGUSAL TEPKİLER

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Trudeau’nun tepkisi her şeyi anlatıyor: ‘Sonunda normal bir hayatım var ve doğanın tadını çıkarıyorum'” şeklinde bir yorumda bulundu. Diğer bir kullanıcı, “Justin Trudeau gerçekten mutlu görünüyor, onu özleyeceğim ama artık ailesiyle vakit geçirmeyi hak ediyor” sözlerini paylaştı. Fakat başka bir kullanıcı, “Trudeau 10 yıl boyunca Kanada’yı yağmaladı… Öyleyse neden ayrılırken bir sandalye çalmasın ki?” şeklinde bir eleştiride bulundu. Trudeau, görevinin son günlerinde yaptığı veda konuşmaları sırasında gözyaşlarına boğulmasıyla gündeme gelmişti.