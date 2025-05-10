Trump, 12 brifingle endişe yarattı

İSTİHBARAT BRİFİNGLERİNDEKİ DÜŞÜŞ

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te başlayan ikinci döneminde istihbarat brifinglerine katılımında dikkate değer bir düşüş sergiliyor. Ocak-Mayıs 2025 arasında sadece 12 kez Başkanlık Günlük Özeti (PDB) brifingi alan Trump, ilk dönemindeki haftada iki brifing ortalamasından oldukça uzak bir tablo çiziyor. Bu düşük katılım, ulusal güvenlik uzmanları ve istihbarat topluluğu arasında, Trump’ın küresel krizlere karşı yeterince bilgilendirilmediği ve ulusal güvenliğin tehlikede olduğunu düşünmesine yol açtı. Eleştirmenler, Trump’ın istihbarat profesyonellerinin bilgi ve uzmanlığını yeterince takdir etmediğini, bunun da ulusal güvenliği tehdit edebileceğini vurguluyor. Senatör Mark Warner, “Başkan Trump’ın istihbarat profesyonellerimizin uzmanlığını ve tehlikeli çalışmalarını yeterince değerli görmediği açıkça ortada” diyerek bu konudaki endişelerini dile getirdi.

SÖZLÜ ÖZETLERE YAKLAŞIM

Trump’ın istihbarat brifinglerine yaklaşımı, yazılı belgeler yerine sözlü özetlere dayandığı için dikkat çekiyor. İstihbarat yetkilileri, bu durumun karmaşık bilgilerin doğru anlaşılmasını engelleyebileceğini ve önemli bilgilerin gözden kaçmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra, Trump yönetimi PDB’ye erişimi sıkı bir şekilde kısıtlayarak, bu belgeye ulaşabilecek kişilerin sayısını azalttı. İstihbarat topluluğu, Trump’ın brifinglere katılımındaki bu azalışın ulusal güvenlik açısından potansiyel riskler oluşturabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Eski bir CIA analisti, “80 milyar dolarlık bir istihbarat servisinin amacı, başkanı stratejik sürprizlerden haberdar etmektir” diyerek düzenli brifinglerin önemini vurguladı.