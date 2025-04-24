Trump, 1915 olaylarıyla ilgili ifade etti

Donald Trump, ABD seçimlerini kazanarak Joe Biden’dan görevi devraldı ve yaptığı açıklamalar ile gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Beyaz Saray, Trump’ın 24 Nisan 1915 olaylarının 110’uncu yılına ilişkin yaptığı açıklamayı yayımladı.

SOYKIRIM YERİNE ‘BÜYÜK FELAKET’

Trump’ın açıklamasında, Biden’ın kullandığı “soykırım” ifadesi yerine, Ermenice “Büyük Felaket” anlamına gelen “Meds Yeghern” terimini tercih etmesi dikkat çekti. “Bugün Meds Yeghern’i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz” şeklinde başlayan açıklamada, “Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanların da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız” ifadelerine yer verildi.

ERMENİSTAN İLE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

Açıklamada, Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusundaki kararlılığının sürdüğü vurgulandı. “Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz” denildi.