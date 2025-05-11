Trump, 4 ayda yalnızca 12 brifing aldı

İSTİHBARAT BRİFİNGLERİNDE DÜŞÜŞ

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, 20 Ocak 2025’te başlayan ikinci döneminde istihbarat brifinglerine katılma oranında dikkate değer bir düşüş sergiliyor. Ocak-Mayıs 2025 döneminde yalnızca 12 kez Başkanlık Günlük Özeti (PDB) brifingi alan Trump, ilk dönemindeki haftada iki brifing ortalamasından oldukça uzakta kalıyor. Bu düşük katılım, istihbarat uzmanları ve eski yetkililer arasında, Trump’ın küresel krizlere karşı yeterince bilgilendirilmediği yönünde ciddi endişeleri tetikliyor ve ulusal güvenliğin tehdit altında olduğunu ortaya koyuyor.

İSTİHBARAT UZMANLARINDAN ENDİŞELER

Eleştirmenler, Trump’ın istihbarat profesyonellerinin uzmanlığını yeterince takdir etmediği ve bu durumun ulusal güvenliği tehlikeye atabileceği konusunda uyarıda bulunuyor. Senatör Mark Warner, “Başkan Trump’ın istihbarat profesyonellerimizin uzmanlığını ve tehlikeli çalışmalarını yeterince değerli görmediği açıkça ortada” diyerek bu konudaki endişelerini dile getiriyor.

SÖZLÜ ÖZETLERİN ETKİLERİ

Trump’ın istihbarat brifinglerine yaklaşımı, yazılı belgeler yerine sözlü özetlere dayanıyor. İstihbarat yetkilileri, bu yöntemin karmaşık bilgilerin yeterince anlaşılamamasına neden olabileceğini ve kritik bilgilerin göz ardı edilme olasılığını artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Trump yönetimi, PDB’ye erişimi sıkı bir şekilde kısıtlayarak bu belgeye ulaşabilecek kişilerin sayısını azaltmış durumda. İstihbarat topluluğu, Trump’ın brifinglere katılımındaki bu düşüşün, ulusal güvenlik açısından riskler oluşturabileceği konusunda uyarıyor. Eski bir CIA analisti, “80 milyar dolarlık bir istihbarat servisinin amacı, başkanı stratejik sürprizlerden haberdar etmektir” diyerek düzenli brifinglerin önemini vurguluyor.