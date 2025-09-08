Trump, 83,3 MİLYON DOLAR ödeyecek

BURSU KAYBETTİ

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’a kötü bir haber sundu. Mahkeme, Trump’ın 2019’da E. Jean Carroll hakkında tecavüz suçlamalarını reddederek yazarın itibarını zedelediği iddiasını onayladı. Ayrıca, Trump’ın eyleminin başkanlık dönemi içinde gerçekleştiği ve bu nedenle dokunulmazlık hakkına sahip olduğu yönündeki savunmasını da geri çevirdi.

TAZMİNAT MİKTARI BELİRLENDİ

Mahkeme, Trump’ın 83,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti ve bu kararın “davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” olduğu belirtildi. Üç kişiden oluşan mahkeme heyeti, Trump’ın iftiralarına devam etmesinin ve kamuoyunda Carroll’ı hedef almasının bu karara sebep olduğuna vurgu yaptı.

Trump’ın savunma ekibi, yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, ABD’yi tekrar büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” şeklinde ifade etti. Açıklamada, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir” denildi.

CARROLL’IN HUKUKİ ZAFERİ

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan ise “Temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll’un doğru söylediyini ve Trump’ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır” dedi.

CİNSEL SALDIRI İDDİALARI

Trump’ın cinsel saldırı ve iftira suçlamaları, 1995 sonu veya 1996 başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasında yaşananlara dayanmaktadır. Carroll, burada Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini iddia etmişti. Mahkeme, Trump’ı cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bulmuş, fakat tecavüzden beraat ettirmişti. Trump, bu kararı yargı yoluyla Yüksek Mahkemeye taşımayı planlıyor. Carroll, “Not My Type: One Woman vs. a President” başlıklı kitabıyla durumu gündeme getirmişti.