Trump, 83,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ÖDEYECEK

ABD’DE MAHKEME KARARI

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik önemli bir kararın altına imza attı. Mahkeme, Trump’ın 2019’da karşılaştığı tecavüz suçlamalarını reddederek yazar E. Jean Carroll’ın itibarını zedelediği yönündeki kararı onadı. Ayrıca, Trump’ın bu suçlamalara bağlı olarak başkanlığı sırasında elde ettiği dokunulmazlık hakkını talep eden argümanını da reddetti.

TAMAMLANAN TAZMİNAT MİKTARI

Mahkeme, üç yargıçtan oluşan heyetinin oybirliği ile verdiği kararında “83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” olduğunu belirtti. Yargıçlar, Trump’ın suçlamalarla ilgili söylemlerinin iftira niteliğinde olduğuna değinerek, Carroll’ı kamuoyu önünde tekrar tekrar inkar etmesi ve eleştirmesi sebebiyle cezai tazminatın onanmasını savundu.

Trump’ın savunma ekibi, yaptığı açıklamada “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” ifadesine yer verdi. Açıklamada, ABD Başkanı’na yönelik yapıldığını iddia ettikleri “cadı avının derhal son bulması” gerektiği belirtildi. Ayrıca, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir” denildi.

CARROLL’IN AVUKATINDAN DEĞERLENDİRME

E. Jean Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, Temyiz Mahkemesi’nin kararını değerlendirerek “Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Kaplan, mahkemenin 70 sayfalık kapsamlı kararının, Carroll’ın doğru söylediğini ve Trump’ın doğruyu söylemediğini onayladığını ifade etti.

SUÇLAMALARIN KÖKENİ

ABD Başkanı Trump’ın cinsel saldırı ve ifturadan suçlu bulunduğu davada dile getirilen iddialar, 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasında yaşanan olaylara dayanmaktadır. E. Jean Carroll, burada Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerken, Trump’ın sonradan yaptığı açıklamalarla itibarını zedelediğini iddia etti. Manhattan İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran’da Carroll tarafından açılan bir başka davada Trump’ın 5 milyon dolarlık tazminat kararını da onaylayarak, Trump’ı cinsel saldırı ve iftiradan suçlu bulmuştu. Trump’ın, bu kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurma şansı bulunuyor. Trump, suçlamaları redd ederken, geçen yılki seçim kampanyası sırasında bu süreçleri Demokratların yürüttüğü bir komplo olarak tanımlamış ve Carroll’ın “tipi olmadığını” söylemişti. Carroll, “Tipim Değil: Bir Kadın, Bir Başkana Karşı” adlı kitabını yazmış durumda.