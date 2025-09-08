Trump, 83,3 Milyon Dolar Tazminat Ödeyecek

ABD’DE TEMYİZ MAHKEMESİ KARARINI VERDİ

Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’a kötü bir haber iletti. Mahkeme, Trump’ın 2019’da E. Jean Carroll’a yönelik tecavüz suçlamalarını reddetmek suretiyle Carroll’ın itibarını zedelediği yönündeki kararı onayladı. Trump, davaya konu olan eylemin başkanlık dönemi içerisinde gerçekleşmiş olması nedeniyle dokunulmazlık sahibi olması gerektiğini ve bu suçlamalardan hüküm giymeyeceğini öne sürdü ama mahkeme bu argümanı kabul etmedi.

TEMYİZ MAHKEMESİ’NİN TAZMİNAT KARARI

Üç yargıçtan oluşan heyet, oybirliğiyle verdiği kararda, “83,3 milyon dolar tazminat hükmünün, davanın olağanüstü ve vahim koşulları göz önünde bulundurulduğunda makul” dedi. Yargıçlar, Trump’ın ifadelerinin iftira niteliğinde olduğu yönündeki ilk yargı kararı sonrasında Carroll’ı tekrar tekrar inkar etmesine ve kamuoyu önünde eleştirmesine işaret etti.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump’ın savunma ekibi yaptığı açıklamada, “Başkan Trump, ABD’yi yeniden büyük yapma misyonuna odaklanmış durumda ve kendisi bu Liberal Yargı-Savaşı ekibine karşı kazanmaya devam edecektir” ifadesini kullandı. Açıklamada, “ABD halkı, yargı sistemimizin siyasallaştırılmasına derhal son verilmesini talep etmektedir. ABD halkı, Carroll’ın uydurmaları da dahil olmak üzere, Demokratlar tarafından finanse edilen bu rezaletin sona ermesini talep eden Başkan Trump’ın yanındadır” denildi.

CARROLL’IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Carroll’ın avukatı Roberta Kaplan, “Adaletin sonunda yerini bulabilmesi için temyiz sürecinin tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Temyiz Mahkemesi, 70 sayfalık kapsamlı bir kararla, E. Jean Carroll’un doğru söylediğini ve Başkan Donald Trump’ın ise doğruyu söylemediğini onaylamıştır” açıklamasında bulundu.

SUÇLAMALAR VE DAVANIN GEÇMİŞİ

Trump’ın cinsel saldırı ve iftiradan suçlandığı davada, olayın 1995 sonu veya 1996 yılı başında Manhattan’daki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında yaşandığı iddia ediliyor. Carroll, burada Trump’ın kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor ve Trump’ı sonrasında yaptığı açıklamalarla itibarını zedelemekle suçluyor. Manhattan’daki İkinci Bölge Temyiz Mahkemesi, 13 Haziran’da aldığı bir kararla Trump’ın Carroll’a cinsel saldırıda bulunmak ve iftira atmaktan suçlu bulunduğu 5 milyon dolarlık tazminat kararını da onamıştı. Trump, bu kararın gözden geçirilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurma hakkına sahip. Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Trump, aleyhindeki yargı süreçlerini Demokratların yürüttüğü bir komplo olarak nitelendiriyor. 81 yaşındaki Carroll, “Not My Type: One Woman vs. a President” (Tipim Değil: Bir Kadın, Bir Başkana Karşı) başlıklı bir kitap yazmış durumda.