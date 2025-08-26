Trump: ABD’de İdam Cezası İstenecek

GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ETKİSİ

Trump, son zamanlarda alınan ek güvenlik önlemleri sayesinde başkentteki suç oranlarında önemli bir azalma olduğunu vurguladı. Özellikle geçtiğimiz iki haftada hiç cinayet yaşanmaması, Trump’ın örnek gösterdiği bir durum olarak öne çıkıyor. Trump, “Washington’da biri birini öldürürse, bunun karşılığı idam cezası olmalı” açıklamasında bulundu.

YASAL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ABD’de cezai düzenlemelerin esas olarak eyaletlerin yetki alanına girdiğini hatırlatan Trump, başkent için böyle bir yasal düzenlemenin nasıl hayata geçirilebileceği konusunda bir değerlendirme yapacaklarını söyledi. Suçla mücadelede daha sert politikaların gündeme geleceğini dile getiren Trump, kendisine yönelik otoriterlik eleştirilerine de yanıt vererek, “Ben diktatör değilim,” dedi. Trump, “Ama suçla nasıl mücadele edileceğini biliyorum. Kararlıyım” ifadeleriyle kararlılığını ortaya koydu.