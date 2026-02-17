Trump Açıklamalarda Bulundu: Epstein Bağlantısını Reddetti

Donald Trump, tatilini geçirdiği Florida’dan Washington’a dönmekte olduğu sırada uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, adının birçok kez Jeffrey Epstein dosyalarında geçme iddialarıyla ilgili olarak yöneltilen soruya yanıt verdi.

GİZLİ HİÇBİR ŞEYİM YOK

Trump, belgelerle ilgili olarak “Gizleyecek hiçbir şeyim yok. Aklanmış durumdayım. Jeffrey Epstein ile hiçbir ilgim yok. Epstein konusunda tamamen aklanmış durumdayım” şeklinde konuştu. Epstein dosyalarının kamuoyunda yeniden gündeme gelmesi üzerine yapılan bu açıklama, ABD siyasetinde geniş yankı buldu.

EPSTEIN’LA GEÇMİŞTEKİ TEMAS İDDİALARI

Jeffrey Epstein, 2019 yılında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklanmış, sonrasında cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü ve dosyadaki isimler uzun süre boy gösterdi. Trump’ın Epstein ile 1990’lı ve 2000’li yılların başında Florida ve New York’taki bazı sosyal etkinliklerde bir araya geldiği biliniyor. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Epstein’ı “tanıdığını fakat yıllar önce ilişkisini kestiğini” belirtmişti. 2019’da yaptığı değerlendirmede ise Epstein ile uzun zamandır görüşmediğini ve “onun hayranı olmadığını” aktarmıştı. ABD basınında yayınlanan bazı dava dosyalarında Trump’ın isminin geçmesine rağmen bunun suç isnadı ifade etmediği; belgelerde çok sayıda tanınmış ismin de bulunduğu bilgisi verildi.

SİYASİ TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

Epstein belgelerinin bir kısmının mahkeme kararıyla kamuoyuna açıklanmasının ardından hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerde konuya dair tartışmalar yeniden alevlendi. Trump’ın son açıklaması da işte bu tartışmaların göbeğinde geldi.

