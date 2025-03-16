Trump Amerika’nın Sesine Darbe Vurdu

ABD’DE MEDYA DÜNYASINDAKİ DEĞİŞİM

Donald Trump’ın ikinci başkanlık dönemi, medya alanında önemli yankılar doğurdu. 1942 yılından bu yana yayın yapan ve dünya genelinde 50’den fazla dillerde hizmet veren Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararnameyle büyük bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazetecinin ve çalışanın idari izne çıkarıldığı bildirildi. CBS News, bu adımın Trump’ın, ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kuruluları hedef alan kapsamlı kesinti kararnamesini imzalamasının ardından geldiğini aktardı.

TRUMP’IN KESİNTİ KARARNAMESİ

Trump’ın imzaladığı kararname, USAGM ve diğer bazı federal kurumların personel ve faaliyetlerini yasal minimum düzeye çekmeyi hedefliyor. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi dikkat çekiyor. CBS News’e konuşan kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını doğruladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas aracılığıyla bilgilendirildi. Bildirimin, muhabirlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı, ancak sözleşmeli çalışanlara ulaşmadığı kaydedildi.

SERBEST ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİ

VOA’dan edinilen bilgilere göre, dünya genelindeki tüm serbest çalışanlar ve aylık sözleşmelere dayalı çalışanlar, ödeme yapılamadığı gerekçesiyle işlerini bırakmak zorunda kaldı. Bazı çalışanlar, bildirim aldıkları sırada stüdyoya gitmekte iken “Hayır, evinize gidin” talimatı aldıklarını ifade ettiler. Bu durum, VOA’nın yayın faaliyetlerini ciddi şekilde etkiledi.

VOA’NIN TARİHİ VE MİSYONU

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e yaptığı açıklamada, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” dedi. Abramowitz, VOA’nın reforma ihtiyaç duyduğunu belirtip bu konuda ilerleme sağladıklarını, ancak alınan bu kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez duruma getireceğini vurguladı. Özellikle “İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak için milyarlarca dolar harcayan ülkelerin yalan haberler ürettiği dönemlerde bu görev kritik önem taşıyor” şeklinde ekledi. VOA, 1942’de Nazi Almanyası’na yönelik yayınlarla başlayan bir devlet kanalı olarak kuruldu. Bugün 50’den fazla dilde hizmet veriyor ve dünya genelinde yeterince temsil edilmeyen bölgelerde 361 milyon izleyiciye ulaşıyor. Karar öncesinde, yaklaşık 2.000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesiyle faaliyet gösteren VOA’nın küresel yayıncılık misyonu, bu kesintilerle ciddi bir tehdit altına girmiş durumda.