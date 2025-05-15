Trump, BAE’de İlginç Anlar Yaşadı

ABD BAŞKANI TRUMP’IN KÖRFEZ TURU

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi olarak Körfez ülkelerine gitti. Bu gezi, Trump’ın Orta Doğu’daki önemli duraklarından biri olan Birleşik Arap Emirlikleri’yle devam etti.

BAE’DE RESMİ KARŞILAMA

Başkan Trump’ı taşıyan uçak, Uluslararası Zayed Havalimanı’na indiğinde BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Karşılama esnasında ilginç anlar yaşandı; sarayda bulunan çocuklar, Trump’ın gelmesiyle birlikte müzik eşliğinde saçlarını salladı.

ORTA DOĞU TURUNUN AŞAMALARI

Trump, Orta Doğu turunun başlangıcında Suudi Arabistan’ı ziyaret etti. Ardından Katar’a geçti, en son olarak da BAE’ye ulaştı. Bu gezi, Trump’ın Ocak ayında başlayan ikinci başkanlık döneminin uluslararası ilk durağı olarak kaydedildi.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN ONUR KARŞILAMASI

ABD Başkanı’nın uçağı, BAE hava sahasına girdiğinde, ziyareti onurlandırmak üzere düzenlenen askeri jetlerden oluşturulan bir filo tarafından karşılandı. Filo lideri, telsizle Trump’a hitap ederek BAE adına sıcak bir karşılamada bulunmak için izin istedi.

4 GÜNDE 4 TRİLYON DOLARLIK ANLAŞMALAR

Trump, BAE ziyareti öncesinde Katar’da iş dünyası liderleriyle toplantı yaptı ve Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma getirebileceğini dile getirdi. “Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı” diyen Trump, temaslarının ekonomik önemine vurgu yaptı. Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği bu ziyaret, savunma sanayii ve enerji gibi birçok sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların temelini oluşturuyor.