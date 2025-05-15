Trump BAE’ye Ulaştı, İlginç Anlar!

ABD BAŞKANININ KÖRFEZ TURU

Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine yapıyor. Bu kapsamda, Trump, Orta Doğu turunun üçüncü aşaması olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı.

RESMİ KARŞILAMA TÖRENİ

Trump’ı taşıyan uçak Uluslararası Zayed Havalimanı’na iniş yaptığında, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Tören esnasında ilginç anlar yaşandı. Sarayda bulunan çocuklar, Trump’ın görünmesiyle birlikte müzik eşliğinde saçlarını sallayarak bu anı kutladı.

TURUN DİĞER DURAKLARI

Trump, Orta Doğu turuna Suudi Arabistan ile başlayarak, sonrasında Katar’a geçti ve ardından BAE’ye ulaştı. Bu gezi, Trump’ın geçen Ocak ayında başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk uluslararası ziyareti olma özelliği taşıyor.

ASKERİ JETLERLE KARŞILAMA

ABD Başkanı’nın uçağı BAE hava sahasına girdiğinde, ziyareti onurlandırmak için düzenlenen askeri jetlerden oluşan bir filo tarafından karşılandı. Filo lideri, uçakla telsizle iletişim kurarak Başkan Trump’a BAE adına sıcak bir karşılama yapma izni istedi.

EKONOMİK ANLAŞMALAR ÖNGÖRÜSÜ

Donald Trump, Orta Doğu turunun son ayağı olan BAE’yi ziyaret etmek üzere Katar’dan ayrılmadan önce, Doha’da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda Körfez turunun toplamda 4 trilyon dolara kadar anlaşmalar getirebileceğini belirtti. “Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı” diyen Trump, görüşmelerinin ekonomik yönlerine dikkati çekti. Trump’ın bu Körfez gezisi, savunma sanayinden enerjiye kadar birçok sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların temelini atıyor.