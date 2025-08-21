Trump, Biden’ı Sert Şekilde Eleştirdi

ABD BAŞKANINDAN SERT ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı en son açıklamada, selefi Joe Biden’a sert eleştiriler yöneltti. Truth Social platformundan bir paylaşım yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya sadece savunma hakkı tanıdığını belirtti ve bu tutumun savaşın seyrini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Trump, durumu futboldan bir benzetmeyle ifade etti: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu örnekle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının sınırlandırılmasının stratejik bir hata olduğunu vurguladı.

KENDİ DÖNEMİNDE OLMAYACAKTI

Açıklamasında, kendi başkanlık döneminde bu savaşın asla çıkmayacağını iddia eden Trump, “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” şeklinde ifadeler kullandı. Trump, Ukrayna’nın durumu ile ilgili görüşlerini dile getirirken, savaşın başlangıcındaki diplomatik hatalara da dikkat çekti.

DİPLOMATİK GEÇMİŞE ATIF

Trump, Vladimir Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lider Nikita Kruşçev ile olan tarihi karesiyle birlikte paylaşarak, geçmişteki diplomatik ilişkilere de atıfta bulundu. Bu paylaşım, Trump’ın diplomasi konusunda geçmişteki deneyimlerini vurgulamayı amaçladığını gösteriyor.