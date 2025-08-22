Trump, Biden’ı Ukrayna’da Sert Eleştirdi

TRUMP’IN UKRAYNA-SAVAŞI AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik son değerlendirmelerini yaparken, selefi Joe Biden’a ağır eleştirilerde bulundu. Truth Social platformunda bir paylaşım yapan Trump, Biden yönetiminin Ukrayna’ya yalnızca savunma hakkı tanıdığını ve bunun savaşın gidişatını olumsuz etkilediğini belirtti. Trump, durumu futbol takımları ile benzeterek şöyle ifade etti: “Harika bir savunmaya sahip ama hücum yapmasına izin verilmeyen bir takımın kazanma şansı yoktur.” Bu analojisiyle, Ukrayna’nın karşı saldırı hakkının kısıtlanmasını stratejik bir hata olarak nitelendirdi.

GEÇMİŞ DÖNEMİ REFERANS GÖSTERDİ

Trump, açıklamasında kendi başkanlığı döneminde bu savaşın asla başlamayacağını iddia etti. “Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş asla olmazdı. Sıfır ihtimal. İlginç zamanlar bizi bekliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, Vladimir Putin ile çekilmiş bir fotoğrafını, eski ABD Başkanı Richard Nixon’ın Sovyet lideri Nikita Kruşçev ile olan tarihi kareyle birlikte paylaşarak, diplomatik geçmişe atıfta bulundu.