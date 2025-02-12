Trump: ‘Bir Gün Ukrayna Rusya Olabilir’

SEÇİM SÜRECİ VE UKRAYNA SAVAŞI

Seçim dönemi boyunca Ukrayna savaşını 24 saat içinde sonlandıracağı vaadiyle silahları susturma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana dünya, burada bir gelişme yaşanmasını bekliyor. Ancak Trump, belirsizlik içeren açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fox News’a verdiği son röportajında, “Ukrayna belki de bir gün Rusya olur” ifadesini kullanan Trump’a yanıt ise Kiev değil Moskova’dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Trump’ın sözlerine, “Ukrayna’nın büyük bir kısmı zaten Rusya” yanıtını verdi.

AMERİKAN YARDIMLARINA ELEŞTİRİ

Trump, Ukrayna’ya sağlanan büyük Amerikan askeri ve maddi yardımlarını uzun zamandır eleştiriyor. Son röportajında, Kiev’e verdiği mesajlar çerçevesinde, “Belki bir anlaşma yaparlar belki de yapmazlar. Belki bir gün Rusya olurlar, belki de olmazlar” dedi. Washington’un Kiev’e desteğini, alınacak nadir toprak minerallerine bağladığı bu açıklamasında tekrar vurguladı. Trump, “(Ukrayna’ya verdiğimiz) parayı geri alacağız ve bu parayı geri istediğimi söylüyorum” diyerek, Ukrayna tarafından 500 milyar dolarlık nadir toprak mineralleri istediğini, Kiev yönetiminin ise buna “prensipte olur verdiğini” açıkladı.