Trump Bitcoin’i Destekledi, Fiyatlar Yükseldi

KRİPTO PARA PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Şu anda, 3 Mart 2025 sabahı itibarıyla, kripto paralarda büyük bir coşku hakim. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bitcoin ve Ethereum’u devlet olarak elimizde tutacağız, hatta diğer kripto paralardan da bir rezerv yapacağız” şeklindeki açıklaması. Bu durum, bir mağazanın “Büyük indirim başlıyor!” demesi gibi bir etki yaratıyor; yatırımcılar bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçiyor. Burada alışveriş yapanlar yatırımcılar ve aldıkları şeyler ise kripto paralar.

BITCOIN VE ETHEREUM’DA BÜYÜK ARTILAR

Bitcoin, en büyük ve en popüler kripto para olarak dün gece %10 civarında değer kazandı ve fiyatı 93 bin doların üzerine çıkarak 93.224 dolara ulaştı. Ethereum da Bitcoin kadar popüler olmasa da önemli bir oyuncu. O da %12’lik bir artışla 2.457 dolara yükseldi. XRP, SOL ve ADA gibi diğer kripto paralar da bu heyecana katılarak bazıları %30, hatta %60’a varan artışlar yaşadı. Ancak, bu tür ani yükselişlerin genelde volatiliteyi de beraberinde getirdiğini unutmamak gerek, yani kısa vadede düzeltmeler yaşanabilir.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI PİYASALARI HAREKETLENDİRİYOR

Trump’ın “Kripto paraları destekleyeceğim” açıklaması, yatırımcıların güvenini artırdı. “Madem ABD gibi büyük bir ülke bu işe giriyor, o zaman değerleri daha da artar” düşüncesiyle herkes alışverişe yöneldi. Sonuç olarak, tüm kripto paraların toplam değeri bir günde %11’den fazla artarak 3 trilyon 110 milyar dolara ulaştı. Bu, devasa bir rakam! Şu an piyasa “Herkes alalım, hadi biz de alalım!” havasında, ancak dikkatli olmakta fayda var.