Trump Çelik İthalatına Yüzde 50 Vergi Getirdi

ABD’YE ÇELİK İTHALAT TARİFELERİ ARTACAK

ABD Başkanı Trump, US Steel’in Pennsylvania’daki tesisinde çelik sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik ithalatına yönelik uygulanan tarifeleri artıracaklarını ifade eden Trump, “ABD’ye ithal edilen çeliğe uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracağız.” dedi. Bu artırımların, ABD’deki çelik endüstrisini daha fazla güvence altına alacağını belirtti. Daha önce, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyum ithalatı için yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasına dair kararnameleri imzaladığı hatırlatıldı. Bu tarifeler, 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti.

ÇELİK ENDÜSTRİSİ ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ

Trump, çelik endüstrisinin “baş tacı” olan US Steel’in, çelik işçileri için yabancı ülkelere satılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğini vurguladı. US Steel’in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile yaptığı ortaklık anlaşmasına da değinen Trump, şirketin merkezinin Pittsburgh’da kalacağını bildirdi. Nippon’u iyi bir teklif alana kadar birkaç kez geri çevirdiğini belirten Trump, bu şirketin ABD’ye milyarlarca dolar yatırım yapacağını söyledi. Trump, çelik ithalatına yüzde 25 tarife getirerek US Steel’i “kurtardıklarını” savunarak, böylelikle ABD’yi olumsuz etkilerden koruduklarını öne sürdü. Çelik endüstrisine verdiği önemi tekrar hatırlatarak, “Güçlü bir çelik endüstrisi sadece bir itibar, refah ve gurur meselesi değil, her şeyden önce bir ulusal güvenlik meselesidir.” açıklamasında bulundu.

ÇELİK TARİFELERİ GELECEK HAFTA ARTIRILACAK

Beyaz Saray’ın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çelik tarifelerinin ABD çelik endüstrisini yabancı etkilerden ve haksız rekabetten daha fazla koruma amacıyla gelecek hafta artırılacağı bildirildi.